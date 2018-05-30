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Europa

Barça, Dembelé non è incedibile. Il PSG pensa all'affare

30.05.2018 23:19 di Marco Conterio  Twitter:    articolo letto 4331 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain sulle tracce di Ousmane Dembelé. Talento pagato 105 milioni di euro più 45 di bonus dal Barcellona al Borussia Dortmund, il possibile arrivo di Antoine Griezmann in Catalogna dall'Atletico Madrid rischia di chiudergli ancora più spazio. Per questo, scrive il Mundo Deportivo, potrebbe partire. Difficile che arrivino offerte monstre ma la sensazione è che non sia incedibile e avrebbe già chiesto informazioni il PSG. La valutazione, però, resta sempre di 115-120 milioni di euro.
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