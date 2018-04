Barça, frizioni squadra-Valverde dopo la Roma: "Ci voleva più fisicità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emergono nuovi dettagli sul post-partita di Roma-Barcellona. Come riporta il quotidiano catalano Sport, la credibilità di mister Ernesto Valverde agli occhi della squadra sarebbe drasticamente diminuita dopo la remontada giallorossa. "Era una partita per giocatori fisici", il principale rimprovero di Messi e compagni al loro allenatore, accusato di non aver contrastato bene le mosse di Di Francesco. Nessun diverbio pesante, ma tante frecciatine che hanno compromesso il rapporto tra l'ex Athletic e la rosa. Lo scontento per l'eliminazione dalla Champions League, insomma, sembra essere tutt'altro che passato.