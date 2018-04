Barça, i convocati per la Roma: Busquets e Denis in, Mina e Vidal out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito la lista completa dei convocati del Barcellona in vista della sfida di domani contro la Roma. Recuperato, come già annunciato, Busquets così come Denis Suarez. Fuori dalla lista Yerry Mina e Aleix Vidal, oltre a Coutiho che non è tesserabile avendo già giocato in Champions in questa stagione con la maglia del Liverpool, e l'infortunato Digne.

PORTIERI: Ter Stegen, Cillessen

DIFENSORI: Semedo, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti, Vermaelen

CENTROCAMPISTI: Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Iniesta, Paulinho, André Gomes

ATTACCANTI: Luis Suarez, Messi, Dembélé, Paco Alcacer