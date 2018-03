Barça, il sogno di Messi: "Che delusione nel 2014, voglio il Mondiale"

© foto di J.M.Colomo

La stella del Barcellona e della Nazionale argentina Lionel Messi, intervistato da America TV, ha parlato così del prossimo Mondiale in Russia: "Spero di arrivare in finale e alzare la coppa. Questo è il mio sogno. Sappiamo che non sarà facile, fummo così vicini a vincere il Mondiale nel 2014 e ci rimanemmo davvero male per la sconfitta. Ora vogliamo riprovarci".