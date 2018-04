Barça, Iniesta: "A Roma successe molte cose, la Champions non perdona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria col Valencia, il giocatore del Barcellona Andres Iniesta è tornato sulla sconfitta di Champions con la Roma: "Discrepanze zero,siamo con la stessa nave. E la responsabilità principale è dei giocatori. A Roma sono successe molte cose. Non sapevamo come adattarci a questa partita che era una partita da dentro o fuori. A volte accadono cose inspiegabili. Abbiamo rimontato contro il PSG in una situazione simile. Il calcio è così. Nessuno se lo aspettava, ma la Champions non perdona".