Barça, Iniesta: "Futuro? L'unica certezza è che non sarà in Europa"

© foto di J.M.Colomo

L'addio al Barça oramai è una certezza testimoniata dalle parole, ma Andrés Iniesta non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro: "L'unica cosa importante è non affrontare mai da avversario il club della mia vita,quindi escludo tutte le destinazioni Europee. A fine stagione vedremo se sarà la Cina oppure no, ci sono tante cose da valutare", le sue parole in conferenza stampa.