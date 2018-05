Barça, Iniesta: "Sono sempre più nervoso in vista della gara di domenica"

© foto di Federico Gaetano

Andrés Iniesta ha parlato all'emittente RAC1 toccando diversi temi, fra cui quello riguardante la sua ultima gara nella giornata di domenica: "Sono nervoso in vista di domenica. Ho iniziato a farci l'idea da tanto tempo, ma via via che si avvicina il momento fa sempre più paura. Cina o Giappone? Chissà, ma sarò io a dirlo".