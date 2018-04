Barça, Iniesta: "Tante emozioni, grande serata. Futuro? Lo dirò a breve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista della serata di Copa del Rey con il gol, l'ovazione e le lacrime per un addio ormai imminente, Andres Iniesta dopo la vittoria dell'ennesima finale si è detto molto emozionato: "Una grande serata in tutti i sensi, a livello collettivo e personale. Ho vissuto molte emozioni e sentimenti in questi anni. Felice di aver dato questa immagine e questo titolo, perché la gente se lo meritava dopo Roma. Ultima finale? È una possibilità, lo sapete. Tra pochi giorni renderò pubblico il mio futuro anche se ormai è chiaro a tutti, ma vedremo".