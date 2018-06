Barça, le big di Premier si muovo per Cillessen. Clausola da 60 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jasper Cillessen, portiere del Barcellona che quest'anno ha visto pochissimo il campo, è finito nel mirino dei principali club di Premier League. A riportarlo è Sport che spiega come Arsenal, Chelsea e Liverpool siano sull'olandese. I blaugrana non vorrebbero privarsi del numero 1 e per questo motivo si fanno forza dietro alla clausola rescissoria da 60 milioni.