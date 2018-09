Barça, Lenglet: "Voglio giocare di più, ma intanto imparo dai campioni"

© foto di J.M.Colomo

Clement Lenglet non perde la pazienza. Il nuovo difensore del Barcellona, che finora ha accumulato solamente 27 minuti in tre giornate di Liga, ha parlato così dopo la vittoria di ieri con l'Huesca: "Tutti i giocatori vogliono avere grande spazio, e io voglio giocare di più. Allo stesso tempo però sono qui per imparare. Ci sono tanti buoni giocatori e voglio imparare da loro". Lo riporta Mundo Deportivo.