Barça, Messi: "Non scambierei la Liga con la Champions, grande stagione"

© foto di J.M.Colomo

In un'intervista rilasciata al quotidiano catalano Sport, il fenomeno del Barcellona Leo Messi ha parlato della stagione appena conclusasi: "Abbiamo fatto un grande anno con il Doblete. È vero che il sogno di tutti è la Champions per ciò che significa vincerla ma non c'è bisogno di sminuire la stagione che abbiamo fatto. Vincere la Liga e la Champions sono cose diverse. L'anno del Barça è stato spettacolare. In tutto l'anno abbiamo perso tre partite, ma abbiamo avuto la sfortuna di uscire fuori dalla competizione più eccitante. Ma il Doblete è stato molto bello. Scambiare il Doblete con la Champions? No. Vincere la Liga e la coppa è molto importante. Non è facile, nonostante quello che ci è successo in Champions, la stagione è stata buona".