Barça, pari prezioso a Vigo. Media catalani: "Rivoluzione e puntazo"

"Rivoluzione e puntazo" titola Mundo Deportivo in riferimento al pari del Barcellona nell'anticipo del 33° turno di Liga a Vigo contro il Celta. I catalani, in vista della finale di Copa del Rey del 21 aprile contro il Siviglia, si sono presentati al "Balaidos" in formazione ampiamente rimaneggiata, strappando un 2-2, avvicinandosi al titolo e allungando a 40 la serie di partite senza sconfitte in campionato. "Resistono" è il titolo, invece, scelto da Sport.