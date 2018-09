Barça, prosegue il pressing sul talento dell'Ajax De Jong

Secondo il Mundo Deportivo nelle prossime settimane il Barcellona proverà ad accelerare nella trattativa con l'Ajax per Frenkie De Jong. Il centrocampista olandese era una delle prime scelte già in questo mercato estivo ma l'Ajax non ha ceduto. Le trattative però come detto non si sono mai interrotte e i blaugrana ora proveranno ad anticipare la concorrenza di Tottenham PSG e Manchester City.