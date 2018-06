Barça, Umtiti dopo il rinnovo: "E' sempre stata la mia priorità"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Barcellona Samuel Umtiti ha parlato in conferenza stampa dopo il rinnovo di contratto fino al 2023: "Sono felice e orgoglioso di aver rinnovato col Barcellona, il mio sogno è quello di essere fra i migliori. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa e ho sempre voluto restare qua. La mia priorità è sempre stata quella di rinnovare, non mi sono mai visto in un altro club. E poi giocare con Messi è un sogno".