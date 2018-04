Barça, Umtiti verso l'addio ma i catalani hanno già individuato l'erede

© foto di J.M.Colomo

Samuel Umtiti sembra destinato a lasciare il Barcellona in estate. Gli indizi portano al prossimo addio dell'ex Lione alla formazione che domani affronterà la Roma in Champions League e per questo i catalani avrebbero già trovato il sostituto di un giocatore sul quale c'è fortissimo il Manchester United pronto a pagare la clausola da 60 milioni di euro. Il nome è Clement Lenglet, centrale francese di casa Siviglia.