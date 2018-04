Barça, Valverde: "Domani vogliamo vincere la Liga. Iniesta insostituibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha presentato così in conferenza stampa la partita di domani col Deportivo La Coruña: "Domani cercheremo di fare il massimo. Per vincere la Liga devi essere il migliore di tutti. Noi abbiamo lavorato con quest'obiettivo fin dal primo giorno e contro il Depor abbiamo l'occasione di coronare il nostro traguardo. Vogliamo provare a essere matematicamente campioni domani. Iniesta? Se abbiamo parlato e cosa ci siamo detti sono cose che restano fra allenatore e giocatore. Iniesta è insostituibile, dovremo cercare qualcosa di diverso. Prima stagione al Barcellona? È stata una stagione straordinaria per me. Abbiamo vissuto momenti buoni e altri meno buoni, ma sono molto contento. Futuro? Ho un contratto col Barcellona e sono felice. Se il presidente poi ha detto che nessuno ha mai dubitato di me, c'è poco da aggiungere".