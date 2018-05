Barça, Valverde: "Griezmann? I top player possono giocare insieme"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la partita di domani col Levante parlando anche di mercato: "Ho sempre pensato che il Levante meritasse una migliore posizione in classifica. Ultimamente sta facendo molto bene. Griezmann con Messi e Suarez? I buoni giocatori possono giocare sempre insieme, ma non sappiamo cosa succederà. Iniesta? Dobiamo guardare in casa e poi stare attenti al mercato. Sapremo comunque che l'assenza di Iniesta si farà sicuramente notare in mezzo al campo".