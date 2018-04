Barça, Valverde ha deciso: con la Roma niente turnover

Il Barcellona, nonostante il 4-1 dell'andata, non ha intenzione di prendere sotto gamba il ritorno di Champions contro la Roma. Per questo, scrive Sport, martedì sera all'Olimpico Valverde non farà turnover. Possibile inoltre che Messi resti in panchina domani sera col Leganes per arrivare al top proprio contro i giallorossi.