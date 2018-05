Barça, Valverde: "Impossibile sostituire Iniesta. Voto alto alla stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato così in conferenza stampa in vista dell'ultima di campionato con la Real Sociedad: "Vogliamo chiudere bene la stagione contro un avversario di buon livello. Questa partita sarà importante per il mondo blaugrana, sarà l'ultima di Iniesta e vogliamo vincere. Il voto alla squadra per questa annata è sicuramente alto, è stata una stagione dura e lunga. Iniesta? Non troveremo un suo sostituito. Abbiamo giocatori come Denis Suarez, Aleña o Coutinho che si assomigliano, un po' più offensivi. Dovremo sopperire alla sua assenza tutti insieme. È stato un onore per me allenarlo e godere delle sue giocate dopo averlo affrontato da avversario. Obiettivi? Quelli di sempre, vincere tutto. Messi? Ha giocato una lunga serie di partite importanti, l'idea è che domani riposi. Mercato? Abbiamo un'ottima base, ma siamo aperti a piccoli cambiamenti. Nessuna rivoluzione, solo qualche acquisto mirato".