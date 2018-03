Barça, Valverde: "Messi? Sono tranquillo. Prima il Siviglia, poi la Roma"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara di domani col Siviglia: "Il Siviglia, soprattutto in casa, è una squadra difficile da battere. Ha un rendimento da big. Noi però vogliamo vincere in ogni modo e dobbiamo quindi pensare solamente alla gara di domani. Messi? L'ho visto tranquillo. Ha un piccolo fastidio muscolare e sarebbe grave se questo fastidio si trasformasse in una lesione. Busquets? Speriamo che ci sia contro la Roma. Ancora non si è allenato in gruppo, ma contiamo di recuperarlo la prossima settimana".