Barça, Valverde: "Roma forte. Sicuramente non la migliore per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l'Athletic soffermandosi anche sul sorteggio Champions con la Roma: "L'Athletic è sempre pericolosom sono in lotta per l'Europa ma noi dobbiamo vincere per prepararci al meglio ad un aprile terribile. L'assenza di Busquets? Abbiamo già giocato senza, ci sono giocatori che possono sopperire alla sua assenza come Rakitic ma non solo. La Roma? Ai quarti ogni squadra è da considerare complicata. E' vero che volevamo giocare contro squadre di altre campionati, ma la Roma è un rivale complicatissimo. Ha vinto 3-0 col Chelsea, ha eliminato l'Atletico Madrid, solo questo basta per capire la sua forza. Conosciamo bene il potenziale della squadra, è pericolosa per diverse ragioni. Per fare un esempio mi basta vedere come hanno giocato a Stamford Bridge. Io non credo affatto che la Roma sia il miglior avversario che potesse toccarci. Ripeto, per me è un rivale complicatissimo. Alena il futuro sostituto di Iniesta? Intanto dico che Iniesta è unico, non paragonabile a nessuno. Detto questo credo che Alena possa avere un grande futuro in questo club. Per quanto riguarda il futuro di Andres, dico che dipende solo da lui. Io non ci penso, ma sembrerebbe davvero strano un Barça senza Iniesta".