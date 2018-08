Barça, Valverde su Rakitic: "E' un top, non ho intenzione di perderlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Valladolid, tornando anche sulle voci di mercato riguardanti Ivan Rakitic: "Io sono l'allenatore del Barça e voglio allenare i migliori giocatori possibili, Rakitic lo è. Il centrocampista croato per noi è fondamentale, conosciamo tutti i suoi numeri. Spero possa rimanere perché io non ho intenzione di privarmene". Per Rakitic negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente l'interesse del PSG, il quale sembra possa arrivare a pagare la clasuola da 125 milioni di euro.