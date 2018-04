Barça, veto di Messi all'arrivo di Griezmann. E il Man United va in pole

© foto di Insidefoto/Image Sport

I comportamenti di Lionel Messi continuano a far discutere. Dopo le continue voci dell'influenza del fenomeno del Barcellona sulle scelte dei CT della nazionale argentina, il Daily Star scrive che la Pulce avrebbe posto il veto sull'arrivo in Catalogna dell'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann. E adesso il Manchester United diventa favorito per l'acquisto del francese.