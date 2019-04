Barça a un passo dal titolo, stampa catalana: "Vincere e sperare"

"Vincere e sperare" titola Mundo Deportivo oggi in edicola: "Il Barça cerca il trionfo a Vitoria con la squadra più competitiva per mettere pressione all'Atlético ed essere campione domani. Con i tre punti i blaugrana si assicurano anche un match ball sabato contro il Levante per vincere il campionato". Sport, invece, apre sul tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde si racconta: "Chi non legge non sa cosa si perde" sono le sue parole che danno l'apertura al quotidiano catalano. Nel taglio alto spazio al campo: "Il Barça, che risparmia Rakitic, sarà campione se vince oggi e l'Atlético perde domani contro il Valencia".