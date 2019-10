Barça al fianco dei leader indipendentisti: "Prigione non è la soluzione"

© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona scende al fianco dei leader indipendentisti catalani. "La prigione non è la soluzione", è infatti il titolo del comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa dal club blaugrana dopo la sentenza de 'El Procés'.

"Il Barcellona, in quanto entità di riferimento in Catalogna e d'accordo col suo percorso storico, dalla difesa della libertà di espressione e il diritto di decidere, oggi, dopo la sentenza del Tribunale Supremo in relazione al processo in corso ai leader civici e politici catalani, dichiara che:

- La prigione preventiva non ha aiutato a risolvere il conflitto, così come non ci riuscirà la prigione indetta oggi dal Tribunale Supremo, perché il carcere non è la soluzione.

- La soluzione del conflitto che sta vivendo la Catalogna passa, esclusivamente, dal dialogo politico.

Per questo, ora più che mai, il Club chiede a tutti i responsabili politici di portare avanti un processo di dialogo e negoziazione per risolvere questo conflitto, che deve anche permettere la liberazione dei leader civici e politici condannati.

Il Barcellona manifesta tutto il suo appoggio e la sua solidarietà alle famiglie private della loro libertà", recita il comunicato del Barça.