© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona è al lavoro per proporre un rinnovo di contratto, anche solo annuale, al tecnico Ernesto Valverde, in scadenza a giugno 2019. Come riporta L'Equipe - infatti - le parti si sono accordate per vedersi durante la prossima sosta delle nazionali per gettare le basi di una vera e propria trattativa. Il presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu ha già fatto sapere all'allenatore spagnolo di aver tempo fino a marzo prima di dover dare una risposta.