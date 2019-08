Barça, Aleñá: "Neymar al Real sarebbe un duro colpo, è uno dei migliori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Napoli, il canterano del Barcellona Carlos Aleñá ha parlato della possibilità di vedere Neymar al Real Madrid: "Farebbe male se Neymar andasse all'eterno rivale, soprattutto dopo aver giocato qui e aver avuto tanta stima per questo club. Speriamo che possa arrivare e che questo incredibile mercato si concluda proprio con il ritorno di Neymar. Non tocca a me decidere, ma Ney è unico e renderebbe tutti migliori, il Barça e, si spera che venga. È un giocatore spettacolare, uno dei migliori al mondo".