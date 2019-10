Barça, anche gli uomini mercato Rakitic e Vidal convocati per il Valladolid

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono anche gli uomini mercato Arturo Vidal e Ivan Rakitic nella lista dei convocati del Barcellona per la sfida in programma stasera al Camp Nou contro il Valladolid. Questo l'elenco completo di Valverde: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Todibo, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Aleñá, S. Roberto, F. De Jong, Vidal, C. Pérez e Ansu Fati.