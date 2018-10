Barça, Arthur: "Bellissima la standing ovation che mi hanno dedicato"

Fonte: fcinternews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza Messi, il Barcellona contro l'Inter non ha abbassato il ritmo del palleggio, non ha perso qualità. Una gran parte del merito va riconosciuta ad Arthur, centrocampista brasiliano 22enne, che in poche settimane si è scavato un ruolo da titolare nel centrocampo blaugrana. Ai microfoni della Uefa ha parlato dei complimenti ricevuti questa sera: "Nemmeno in un sogno mi ero immaginato una standing ovation per la mia uscita dal campo. Mi fa venire la pelle d'oca in questo momento a pensarci".