Barça, Arthur: "Vogliamo vincere la Champions, sentiamo la pressione"

Arthur, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lione: "Siamo molto concentrati, conosciamo le difficoltà di questa sfida e i rischi che corriamo. Dobbiamo giocare nel miglior modo possibile. Lo spogliatoio vuole vincere la Champions, è una competizione speciale e a Wembley è stato fantastico. Dobbiamo fare tutto il possibile per arrivare fino in fondo, domani sarà un grande spettacolo. Neymar al Real? Io come amico gli auguro ogni bene, è una decisione che deve prendere con la sua famiglia. Io mi sento bene qui, mi sento una grande responsabilità addosso e devo rispondere alle aspettative. I tifosi hanno avuto pazienza e tutti mi hanno aiutato a superare l'infortunio. Il Barcellona ha il suo stile, giochiamo sempre per vincere, indipendentemente dall'avversario. È un privilegio per me giocare con questi grandi calciatori, come Arturo Vidal. Sono giovane e ho molto da imparare, c'è grande competizione ma siamo tutti amici".