Curiosa operazione dell'Ajax, che ha voluto far sentire la sua vicinanza al suo (ormai ex) talento Frenkie De Jong, atterrato qualche ora fa a Barcellona. Oggi, nel giorno della sua presentazione ufficiale, il club olandese ha infatti acquistato un'intera pagina del quotidiano iberico Mundo Deportivo, in cui campeggia l'immagine del talentuoso centrocampista olandese, accompagnata da una scritta: "Barça, goditi il futuro come facciamo noi. Buona fortuna, Frenkie". La pagina la si può vedere anche in questo tweet, pubblicato dall'account dell'Ajax.