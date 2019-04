© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets ha parlato a UEFA.com in vista della sfida contro il Manchester United. Lo spagnolo si è soffermato soprattutto sui ricordi della finale di Roma del 2009: "Sono una squadra con una filosofia diversa dalla nostra. Le loro partite spesso si risolvono con l'aiuto della fisicità e dei contropiedi. Quella di Roma è stata la mia prima finale di Champions e il mio primo anno con la prima squadra. Era tutto fantastico. Non eravamo al massimo, Yaya Toure, Abidal e Marquez erano out e Iniesta non poteva calciare in porta o fare lanci lunghi per un problema. Nonostante tutto, grazie alla nostra forza mentale, riuscimmo a vincere e ricordo benissimo le sensazioni al fischio finale".