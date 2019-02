Barça, Busquets: "Roma ricordo doloroso. Ma non deve ossessionarci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al fianco del tecnico Valverde in conferenza stampa per il Barcellona ha parlato anche Sergio Busquets: "E' una competizione diversa dalle altre e ciò che abbiamo fatto fino ad oggi non conta niente. La nostra motivazione è massima, sappiamo che sarà durissima. Vogliamo vincere e segnare gol importanti perché la doppia sfida si deciderà segnando più gol. La sfida dell'anno scorso con la Roma? Ci fece male, ma non dobbiamo ossessionarci. Dipende solo da noi il fatto di non far succedere ancora una cosa del genere. In Champions per ora abbiamo sempre fatto grandi partite, questa stagione".