Una multa da 300 euro o una gara al Camp Nou a porte chiuse per il caso Antoine Griezmann. Secondo quanto riporta El Mundo è questa la sanzione nei confronti del Barcellona decisa dal giudice istruttore nominato dal Comitato per la Concorrenza in seguito alla denuncia presentata dall'Atletico Madrid, che contesta al club blaugrana di aver contattato l'attaccante francese quando la clausola rescissoria era ancora di 200 milioni e non di 120, come dal 1 luglio in avanti.