Con l'undici più giovane della Liga il Barcellona non ha brillato, andando a pareggiare a Huesca, portando però a casa diverse note positive come la bella prova di Todibo. "Divina gioventù", titola in prima pagina il quotidiano catalano Sport, che sottolinea come il turnover di Valverde sia dovuto alla testa concentrata totalmente sulla Champions League.