© foto di Imago/Image Sport

Juan Mata (31) è stato a un passo dal Barcellona, la situazione è da monitorare anche se la pista sembra essersi raffreddata nel corso di queste settimane. L'edizione online di Mundo Deportivo, infatti, fa sapere che il trequartista in scadenza con il Manchester United sembra aver deciso di accettare l'offerta di rinnovo che sarebbe già stata formulata al suo entourage dal club di Old Trafford. Lontano dalla Spagna dal 2011, Mata ha avuto dei contatti con il club catalano ma dovrebbe continuare la sua esperienza in Premier.