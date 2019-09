Barça costretto a vendere a gennaio: Man United su Umtiti e Rakitic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sono soltanto Tottenham e Arsenal sulle tracce di Samuel Umtiti e Ivan Rakitic del Barcellona. Stando a quanto riferito dal Sun, infatti, anche il Manchester United sta seguendo il difensore francese e il centrocampista croato, consapevole del fatto che a gennaio il club azulgrana dovrà vendere per far quadrare il bilancio.