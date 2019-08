Barça, Coutinho nell'affare Neymar ma nessun confronto con il giocatore

L'affare Neymar sta tenendo tutti con il fiato sospeso in casa Barcellona. Il club blaugrana, infatti, vuole assolutamente riportare "O'Ney" in Liga, ma trovare un accordo con il Paris Saint-Germain. Nel frattempo i quotidiani spagnoli hanno evidenziato i malumori di Coutinho: il brasiliano verrà utilizzato come pedina di scambio, ma secondo le indiscrezioni riportate da AS l'entourage del giocatore non è soddisfatto dell'atteggiamento della società. A quanto pare il giocatore non è stato consultato per un eventuale trasferimento in Francia.