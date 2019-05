Barça, De Jong già in città: cena col presidente Bartomeu e Mestre

Prime ore catalane per il neo acquisto del Barcellona Frenkie De Jong. Il centrocampista oramai ex dell'Ajax infatti in questi giorni è stato visto a Barcellona per un tour turistico al fianco della compagna. E proprio la sua dolce metà, tramite Instagram, ha documentato gli spostamenti compresa una cena che il giocatore ha avuto con i vertici del club blaugrana, fra cui il presidente Josep Maria Bartomeu e Jordi Mestre. Nelle prossime settimane l'olandese si godrà le meritate vacanze, poi farà ritorno in Catalunya per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura.