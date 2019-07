In un'intervista rilasciata al quotidiano catalano Sport, il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong ha parlato del suo approdo in blaugrana: "Il campo sono un giocatore a cui piace la palla, giocare con essa, combinare con la squadra, triangolare, divertirsi. Nello spogliatoio mi piace stare con i miei compagni di squadra, parlare con loro. Valverde? È un ottimo allenatore tatticamente. Mi piace per la sua personalità, è tranquillo senza esagerare. Ha molta esperienza nel calcio e sa esattamente cosa deve fare. Gli ha detto dove giocherà? Non abbiamo parlato in modo specifico. Parlo per me stesso e penso di poter giocare in qualsiasi posizione a centrocampo. Questa è la mia idea. Sarà il futuro del Barcellona? Sì, sono un giocatore del futuro, ma voglio essere un giocatore chiave per il Barça e iniziare. subito Vedremo cosa succede e cosa decide l'allenatore".