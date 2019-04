Barça, dopo lo United summit decisivo per il mercato: i temi sul tavolo

© foto di PhotoViews

Il Villarreal, poi l'Atletico Madrid, poi mercoledì il Manchester United in Champions League a Old Trafford. Tre gare per segnare le prossime settimane e, dopo il ritorno dalla trasferta, secondo il Mundo Deportivo, si terrà un summit di mercato in casa Barcellona. Sul tavolo c'è l'obiettivo Matthijs de Ligt, diciannovenne dell'Ajax primo obiettivo per la retroguardia. A seguire l'obiettivo terzino sinistro: Filipe Luis dell'Atletico Madrid, Alex Moreno del Rayo Vallecano, Alberto Moreno del Liverpool, Nacho Monreal dell'Arsenal e Goran Bradaric dell'Hajduk Spalato sono i nomi caldi per il ruolo di vice Jordi Alba. A seguire pure gli obiettivi Luka Jovic dell'Eintracht Francoforte e Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid che, in estate, avrà una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Uscite pesanti in vista? Nel cumbre di casa Barcellona si discuterà anche del futuro di Ivan Rakitic, di Samuel Umtiti, di Philippe Coutinho e di Malcom, tutti con motivi diversi ma con lo stesso possibile destino di lasciare la Catalogna blaugrana.