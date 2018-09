Barça, è già tempo di maglie nuove: nel 2019-2020 sarà a scacchi

La stagione 2018-19 è appena iniziata, ma in casa Barcellona già si pensa al futuro. Anche in termini di divise ufficiali, perché il quotidiano Sport diffonde un'immagine legata alla maglietta che i catalani dovrebbero utilizzare nell'annata 2019-2020. Una maglia come quella della Croazia, a scacchi, a tinte ovviamente blaugrana. Così dovrebbe essere la casacca della stagione che verrà, mentre il Barça vuole tornare sul tetto d'Europa alzando al cielo la Champions League nel maggio 2019 sotto il cielo di Madrid. Al Wanda Metropolitano, lo stadio dell'Atletico Madrid.