© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Un maxi-scambio sulla tratta Barcellona-Parigi. Secondo quanto riferito da RAC1, la principale radio catalana, il Barça e il PSG starebbero infatti pensando a un affare che coinvolga Neymar e Ousmane Dembelé. Per ora, l'affare sarebbe soltanto alle discussioni iniziali, ma non è un mistero che il brasiliano tornerebbe volentieri in Spagna, mentre il giovane francese è stato spesso attaccato per lo scarso ambientamento al mondo del Barça.