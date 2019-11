© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ennesimo infortunio per Ousmane Dembelé e a Barcellona sono già tante le critiche per la reiterazione di reato dell'ex Borussia Dortmund. Sul tema si è espresso anche Ernesto Valverde in conferenza stampa: "Non sono uno specialista di fibre muscolari, ma è chiaro che tutto è partito dal primo infortunio. Ha subito un'operazione chirurgica importante, ma non so... E' un calciatore esplosivo, s'è adattato ad un modo di lavoro diverso. E' un infortunio importante, per l'entità e per il tempo che resterà fuori. Proveremo a rimpiazzarlo con i ragazzi della cantera. Era molto avvilito subito dopo il problema, specialmente perché è l'ennesimo, anche se all'altra gamba. Ora è più tranquillo".