Barça, Grau: "Il Dortmund ci ha già detto che vuole acquistare Alcacer"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore esecutivo del Barcellona Oscar Grau, intervenuto a margine dell'assemblea dei soci del club, ha parlato così del futuro di Paco Alcacer: "Il Borussia Dortmund ci ha già fatto sapere che vuole acquistarlo a titolo definitivo. La nostra politica di vendite è cambiata. Quest'estate abbiamo ceduto Yerry Mina per più di 30 milioni dopo averlo pagato 11,4, Digne senza aver bisogno di comprare un altro laterale e anche Paulinho. Alcacer invece è partito in prestito oneroso per due milioni di euro, così come André Gomes". L'attaccante spagnolo, autore di otto gol in cinque partite col Borussia Dortmund, dovrebbe così passare a titolo definitivo ai gialloneri per 23 milioni + 5 di bonus. Il Barcellona si riserva il 5% sulla futura rivendita del calciatore. Lo riporta Mundo Deportivo.