In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, Antoine Griezmann ha parlato dei suoi primi giorni al Barcellona: "Sta andando molto bene. L'accoglienza è stata incredibile, non poteva essere meglio. Sono stati gentili, amichevoli, mi hanno sempre aiutato a trovare una casa o a stare bene negli spogliatoi. Questo ti aiuta a sentirti bene, ad essere te stesso e divertiti in campo. Giocare con Messi? Sarà facile perché entrambi amiamo giocare in spazi ristretti, fare assist, fare goal e goderci il nostro calcio. Penso che sarà semplice anche se dovremo capire il gioco reciproco. Sono disponibile a tutto e farò di tutto per la squadra".