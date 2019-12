Autore del primo gol nel 5-2 rifilato dal Barcellona al Maiorca, Antoine Griezmann ha analizzato così la vittoria blaugrana: "E' stata una grande partita. Il primo tempo è stato molto buono. Nel secondo abbiamo provato a gestirla. È stata un'ottima partita anche per Luis Suarez e Leo Messi, sono contento per loro. Ci saranno partite ancora più belle, dove saremo in grado di trovare una connessione migliore. Non ci conosciamo ancora perfettamente. All'Atlético, sapevo esattamente cosa avrebbero fatto i miei partner, qui non è ancora così al 100%. Ma quello arriverà".