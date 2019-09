Barça, Griezmann: "Tre gol e sono appena arrivato. Non è poi così male"

L'attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, ha analizzato ai microfoni di Movistar TV la vittoria di ieri contro il Villarreal: "Abbiamo avuto diverse occasioni che non siamo riusciti a trasformare in gol. Possiamo fare molto meglio di così, ma dobbiamo solamente continuare a lavorare. Ci sono tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare ancora la giusta quadra. Questo Barcellona è ancora lontano dalla sua migliore versione. Personalmente, sapevo che non sarebbe stato facile: mi sto adattando a un altro tipo di calcio, a un altro ruolo. Comunque ho già segnato tre gol e sono appena arrivato, non è poi così male...".