Non è la prima volta che succede, che il Barcellona parli troppo presto. E soprattutto a sproposito. Ma quanto successo al termine del primo tempo della sfida di questa sera dei blaugrana contro il Liverpool ha dell'incredibile. Il Barça infatti sul proprio profilo Twitter, dopo i primi 45 minuti di gara, ha immaginato (scherzando, ma forse neanche troppo) uno scenario limite ma verosimile, con gli uomini di Valverde in grado di segnare una rete in modo da costringere il Liverpool a segnarne almeno 5. Alla fine i blaugrana, nei 90' di Anfield, non sono riusciti a segnare neanche un gol nella porta di Alisson e la sensazione, rileggendo il post su Twitter dopo il 4-0 finale, è che si sia trattato di uno dei più grossi scivoloni (per non dire gufata) della storia recente del calcio.