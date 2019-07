© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci siamo: tra pochi minuti Antoine Griezmann non sarà più a tutti gli effetti un calciatore dell'Atletico Madrid. Secondo quanto informa AS, infatti, il team di avvocati che curano gli interessi dell'attaccante francese è arrivato da qualche istante all'interno della sede de LaLiga per versare la quota di 120 milioni di euro nelle casse dei Colchoneros, così da liberarlo e permettergli poi di firmare per il Barcellona.